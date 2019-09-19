Нойер - о тер Штегене: Я не хочу с кем-то спорить или обсуждать, кто лучше

Новости спорта:Немецкий голкипер Мануэль Нойер поделился своим мнением о партнере по сборной Марке-Андре тер Штегене.

Вратарь Барселоны Марк-Андре Тер Штеген пожаловался, что поездка в сборную Германии на матчи с Нидерландами (2:4) и Северной Ирландией (2:0) стала для него "тяжелым ударом", поскольку он обе игры провел в запасе.

На это Мануэль Нойер ответил, что подобные высказывания вряд ли помогут команде, отметив также, что и кроме Марка-Андре у сборной Германии есть много отличных вратарей, которые также хотят играть.

Тер Штегена это не устроило – в ответ он заявил, что Мануэль не имеет права критиковать его в прессе, и замечания Нойера были неуместными.

Эта тема вспыхнула заново после матча Баварии и Црвены Звезды в Лиге чемпионов. Президент Боруссии Ули Хеннесс отметил, что СМИ относятся к Тер Штегену "будто он 17 раз выигрывал чемпионат мира" и заверил, что Нойер гораздо лучший вратарь.

"Всегда здорово, когда тебя кто-то поддерживает", — прокомментировал слова Хеннесса Нойер.

"На самом деле, я высказался по этой теме, потому что меня спросили после игры. Я не хочу с кем-то спорить или обсуждать, кто лучше. Мы все команда, я командный игрок. Мы знаем, что у Германии есть четыре хороших вратаря, которые играют вместе и делают все для команды. Поэтому я больше не хочу обсуждать пререкания с Тер Штегеном", — цитирует Мануэля Goal.

По информации Bild, Нойер планирует завершить карьеру в сборной после Евро-2020. Во время отбора на турнир Мануэль установил рекорд сборной Германии по сухим матчам, побив достижение Зеппа Майера.