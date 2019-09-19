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Игрок Александрии Шастал рассказал о настрое на Вольфсбург

Игрок Александрии Шастал рассказал о настрое на Вольфсбург
17:42 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Дмитрий Шастал готов играть на победу ради болельщиков.

Вингер Александрии Дмитрий Шастал поделился ожиданиями от выездной встречи с немецким "Вольфсбургом".

- Это большой шаг как для меня, так и для всей "Александрии" - дебютировать на групповом этапе Лиги Европы. Все футболисты подойдут к этому матчу и групповому этапу в целом с большим вдохновением.

Что касается гостевого сектора в Германии, то присутствие болельщиков из Александрии, конечно, придаст нам определённых сил и эмоций.

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Это очень приятно. Но думаю, что и болельщики Вольфсбурга тоже подтянутся на трибуны, - сказал Шастал на пресс-конференции.

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Лига Европы, ФК Александрия, Дмитрий Шастал, Вольвсбург.
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