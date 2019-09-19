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Легендарный болгарский форвард объявил о завершении карьеры

Легендарный болгарский форвард объявил о завершении карьеры
19:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Димитар Бербатов повесил бутсы на гвоздь.

Лучший бомбардир в истории сборной Болгарии Димитар Бербатов объявил о завершении карьеры.

"Я сделал это по-своему! В этот особенный день я решил поделиться с вами тем, что я готовился опубликовать некоторое время назад, но я этого не сделал… Я не знаю, почему.

Я знаю, что некоторые из вас думали, что я ушёл на пенсию, и теперь, возможно, вы говорите: „Бербатов, какого чёрта? Мы же знаем, что ты не играешь“. В прошлом году я пытался найти себе команду… Не случилось. Кто-то сказал мне, что я должен произнести прощальную речь. Вот она!

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Моя последняя игра была более года назад, так что я думаю, что сейчас самое время остановиться. Это решение назрело давно.

Хотя когда я думаю об этом, то думаю, что это не конец, потому что я так или иначе останусь в футболе. Пришло время сказать, что после почти 20 лет игры в футбол я завершаю свою профессиональную карьеру!

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Я буду скучать по футболу! Я буду скучать по всему: матчам, тренировкам, голам, подготовке, давлению, партнёрам по команде, крику фанатов, когда я забивал очередной классный гол.

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Я упорно трудился, чтобы иметь возможность играть вместе с лучшими и против лучших! Я из маленькой страны — это делает меня ещё более особенным! У меня были подъёмы и провалы в карьере, я выиграл свою справедливую долю трофеев, забивая голы на пути к титулам! Я играл так, как хотел, и забивал голы, которые хотел забить!

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Бербатов, Сборная Болгарии, Манчестер Юнайтед, Новости футбола.
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