Вольфсбург - Александрия: стартовые составы команд

Сегодня, 19 сентября, поединком в Германии против Вольфсбурга украинский футбольный клуб Александрия дебютирует на стадии группового этапа Лиги Европы.
Главные тренера обоих клубов огласили составы команд на этот матч.
Стартовые составы:
Вольфсбург: Перван — Кнохе, Гилавоги, Тиссеранд — Виллиам, Шлагер, Арнолд, Руссилон — Мехмеди, Вегхорст, Брекало
Александрия: Панькив — П. Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин — Довгий, Банада, Лучкевич, Третьяков — Ситало
Подопечные Владимира Шарана, который накануне отметил свое день рождение, настроены сделать своему коучу подарок и отобрать очки у более именитого соперника.
Перед матчем Александрию все считают явным аутсайдером этой пары, но это никак не влияет на настроение украинских футболистов. Александрия готовится выйти на поле стадиона в Германии и дать бой грозному сопернику.
Кадровых проблем у команды Шарана нет, украинский специалист может рассчитывать на всех своих игроков и выставил на первый тур группового раунда Лиги Европы самый сильный свой состав.
В прямом эфире матч Вольфсбург - Александрия можно будет посмотреть на канале Футбол 1. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте Телеграф Спорт. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.