Вольфсбург - Александрия: стартовые составы команд

Новости спорта:Наставники Вольфсбурга и Александрии определились со списками футболистов, которые начнут поединок Лиги Европы в стартовом составе.

Сегодня, 19 сентября, поединком в Германии против Вольфсбурга украинский футбольный клуб Александрия дебютирует на стадии группового этапа Лиги Европы.

Главные тренера обоих клубов огласили составы команд на этот матч.

Стартовые составы:

Вольфсбург: Перван — Кнохе, Гилавоги, Тиссеранд — Виллиам, Шлагер, Арнолд, Руссилон — Мехмеди, Вегхорст, Брекало

Александрия: Панькив — П. Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин — Довгий, Банада, Лучкевич, Третьяков — Ситало

Подопечные Владимира Шарана, который накануне отметил свое день рождение, настроены сделать своему коучу подарок и отобрать очки у более именитого соперника.

Перед матчем Александрию все считают явным аутсайдером этой пары, но это никак не влияет на настроение украинских футболистов. Александрия готовится выйти на поле стадиона в Германии и дать бой грозному сопернику.

Кадровых проблем у команды Шарана нет, украинский специалист может рассчитывать на всех своих игроков и выставил на первый тур группового раунда Лиги Европы самый сильный свой состав.

В прямом эфире матч Вольфсбург - Александрия можно будет посмотреть на канале Футбол 1. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте Телеграф Спорт. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.