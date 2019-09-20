Скачать
Пятница, 20.09.2019
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Гимнастка Никольченко выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)

Слова Шарана после дебютного матча Александрии в Лиге Европы

Слова Шарана после дебютного матча Александрии в Лиге Европы
10:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер Александрии Владимир Шаран - о матче против Вольфсбурга.

Александрия уступила Вольфсбургу в дебютном поединке на групповой стадии Лиги Европы.

"Как для новичка Лиги Европы, то мы показали неплохую игру. Мандража у ребят не было – это было заметно. Не могу сказать, что соперник нас полностью переиграл. Действительно, мастерство у них выше, а нас надломили два первых гола".

"Во втором тайме мы увидели, что можем играть лучше. После первого нашего забитого гола появилась надежда, что можем забить и второй, но пропустили третий".

Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)

"Я доволен игрой своих футболистов. Для Вольфсбурга было неожиданно, что мы прессинговали на их половине поля".

"Много работаем над стандартами: Гречишкин знал, куда подавал, а Банада наконец-то забил", — сказал Владимир Шаран в интервью каналу Футбол 2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Александрия, Владимир Шаран, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 Как в старые добрые времена: Кариус опозорился в матче Лиги Европы (Видео)
03 Многократный чемпион мира погиб, пытаясь установить очередной рекорд (Видео)
04 Айнтрахт Ф - Арсенал: стартовые составы на матч Лиги Европы
05 Вольфсбург 3:1 Александрия: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь