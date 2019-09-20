Слова Шарана после дебютного матча Александрии в Лиге Европы

Новости спорта:Главный тренер Александрии Владимир Шаран - о матче против Вольфсбурга.

Александрия уступила Вольфсбургу в дебютном поединке на групповой стадии Лиги Европы.

"Как для новичка Лиги Европы, то мы показали неплохую игру. Мандража у ребят не было – это было заметно. Не могу сказать, что соперник нас полностью переиграл. Действительно, мастерство у них выше, а нас надломили два первых гола".

"Во втором тайме мы увидели, что можем играть лучше. После первого нашего забитого гола появилась надежда, что можем забить и второй, но пропустили третий".

"Я доволен игрой своих футболистов. Для Вольфсбурга было неожиданно, что мы прессинговали на их половине поля".

"Много работаем над стандартами: Гречишкин знал, куда подавал, а Банада наконец-то забил", — сказал Владимир Шаран в интервью каналу Футбол 2.