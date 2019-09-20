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Названы главные кандидаты на смену Зидану в Реале

Названы главные кандидаты на смену Зидану в Реале
14:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский специалист Жозе Моуриньо может вернуться в мадридский Реал.

Президент Реала Флорентино Перес определил круг возможных преемников Зинедина Зидана на посту главного тренера "сливочных", утверждает Marca. В список претендентов вошли Жозе Моуриньо, Массимилиано Аллегри и Рауль.

Главным кандидатом является Моуриньо, который был в шаге от этого поста в прошлом году. Ключевой может стать встреча португальца с руководством клуба, на которой стороны постараются понять, может ли Жозе произвести необходимую революцию.

Также в списке есть Массимилиано Аллегри, чью кандидатуру клуб рассматривал перед назначением Хулена Лопетеги прошлым летом. Тогда итальянец остался верен контракту с Ювентусом, но сейчас он пребывает без работы.

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Легенда Реала Рауль сейчас тренирует Кастилью, вторую команду клуба. В случае назначения на пост главного тренера "сливочных" он повторит путь Зинедина Зидана и Сантьяго Солари, которые также сначала работали с Кастильей. Как и Зидан, Рауль пользовался бы огромным авторитетом среди игроков.

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45% из более 21 тысячи проголосовавших читателей Marca считают лучшим вариантом Жозе Моуриньо (22% — Аллегри, 21 – Рауля и 12% поддерживают другие кандидатуры).

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ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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