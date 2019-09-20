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Восходящая звезда Барселоны получил испанский паспорт и поедет на ЧМ в Бразилии

Восходящая звезда Барселоны получил испанский паспорт и поедет на ЧМ в Бразилии
15:20 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Юный талант каталонской Барселоны официально стал испанцем.

Нападающий Барселоны Ансу Фати получил испанское гражданство и сможет выступать за национальные команды Испании, сообщает издание AS.

Юный вингер, родившийся в Гвинея-Бисау,завершил процедуру получения гражданства и теперь должен отправиться в составе "фурия роха" на чемпионат мира U-17, который пройдет в Бразилии.

Фати присоединился к академии Барселоны в 2012 году и дебютировал в первой команде в августе этого года. В текущем сезоне 16-летний вингер провел 4 поединка в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами и одним ассистом.

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Ранее сообщалось, что Барселона готова предоставить Фати новый контракт.

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ФК Барселона, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола, Ансу Фати.
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