Восходящая звезда Барселоны получил испанский паспорт и поедет на ЧМ в Бразилии

Новости спорта:Юный талант каталонской Барселоны официально стал испанцем.

Нападающий Барселоны Ансу Фати получил испанское гражданство и сможет выступать за национальные команды Испании, сообщает издание AS.

Юный вингер, родившийся в Гвинея-Бисау,завершил процедуру получения гражданства и теперь должен отправиться в составе "фурия роха" на чемпионат мира U-17, который пройдет в Бразилии.

Фати присоединился к академии Барселоны в 2012 году и дебютировал в первой команде в августе этого года. В текущем сезоне 16-летний вингер провел 4 поединка в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселона готова предоставить Фати новый контракт.