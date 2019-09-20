Днепр-1 - Карпаты: онлайн-трансляция матча (Видео)

Новости спорта:Прямая видеотрансляция матча 8-го тура УПЛ Днепр-1 - Карпаты.

Сегодня, 20 сентября, стартует 8-й тур чемпионата Украины по футболу. В единственном матче пятница Днепр-1 на свое поле примет львовские Карпаты. Игра пройдет на Днепр-Арене, начало встречи в 19:00.

Напомним, после 7 туров Карпаты и Днепр-1 являются соседями в турнирной таблице. Львовяне занимают 8-ю строчку, а днепряне - 9-ю.

Видеотрансляция матча доступна на Youtube-канале Football Hub.

В девятом туре Днепр-1 отправится в гости к Динамо, а Карпаты примут Колос. Игры пройдут на следующей неделе.