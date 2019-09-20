Скачать
Пятница, 20.09.2019
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Гимнастка Никольченко выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
В новом сезоне Всемирной боксерской суперсерии выступят супертяжи
В новом сезоне Всемирной боксерской суперсерии выступят супертяжи
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)

Днепр-1 - Карпаты: онлайн-трансляция матча (Видео)

Днепр-1 - Карпаты: онлайн-трансляция матча (Видео)
18:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Днепр-1

Новости спорта:Прямая видеотрансляция матча 8-го тура УПЛ Днепр-1 - Карпаты.

Сегодня, 20 сентября, стартует 8-й тур чемпионата Украины по футболу. В единственном матче пятница Днепр-1 на свое поле примет львовские Карпаты. Игра пройдет на Днепр-Арене, начало встречи в 19:00.

Напомним, после 7 туров Карпаты и Днепр-1 являются соседями в турнирной таблице. Львовяне занимают 8-ю строчку, а днепряне - 9-ю.

Видеотрансляция матча доступна на Youtube-канале Football Hub.

Десна примет Шахтер, Динамо едет в Полтаву - все, что нужно знать о 8 туре УПЛ

В девятом туре Днепр-1 отправится в гости к Динамо, а Карпаты примут Колос. Игры пройдут на следующей неделе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, Видео, УПЛ, Новости футбола, ФК Днепр-1, Днепр-1 - Карпаты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 Многократный чемпион мира погиб, пытаясь установить очередной рекорд (Видео)
03 Как в старые добрые времена: Кариус опозорился в матче Лиги Европы (Видео)
04 Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
05 Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь