Милан - Интер: где смотреть центральный матч 4-го тура Серии А

Новости спорта:Милан в рамках первенства Италии по футболу в субботу сыграет поединок против Интера.

В субботу, 21 сентября, в рамках четвертого тура чемпионата Италии по футболу среди команд элитного дивизиона Милан будет противостоять Интеру. Матч пройдет на легендарном стадионе "Сан Сиро".

Интер подходит к "Дерби делла Мадоннина" в качестве фаворита противостояния. Команда Антонио Конте является лидером текущего сезона Серии А и одним из главных претендентов на "скудетто".

Как и "черно-синие", Милан этим летом назначил нового тренера. Вместо Дженнаро Гаттузо пост наставника занял Марко Джампаоло, ранее тренировавший Сампдорию. Свою лучшую игру Милан все еще не сумел отыскать. Подопечные Джампаоло стартовали в Серии А с поражения против Удинезе, затем одержали две минимальные победы со счетом 1:0.

В любом случае, несмотря на форму команду и результаты в последних матчах миланское дерби это всегда очень зрелищно, непредсказуемо и очень горячо.

В прямом эфире поединок Милан - Интер можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте Телеграф Спорт. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.