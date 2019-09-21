Лестер - Тоттенхэм: текстовая онлайн-трансляция матча

Новости спорта:Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию поединка английской премьер-лиги Лестер - Тоттенхэм.

Сегодня, 21 сентября, субботнюю программу 6-го тура АПЛ откроет матч Лестер - Тоттенхэм.

Лестер 0:0 Тоттенхэм

Стадион "Кинг-Пауэр" (Лестер). Главный судья: Пол Тирни.

8" - Хозяева подат угловой.

7" - Лестер убегал в контатаку, но Сиссоко подстраховал свою команду.

6" - Айосе Перес вновь нарушил правила. На этот раз на Дэнни Роузе, штрафной у 30 метрах от ворот Лестера.

5" - Ламела делал навес, Эванс вынес мяч

3" - Кейн бил издали! Вратарь забрал мяч.

2" - Айосе Перес нарушил правила.

2" - Пауло Гассанига вышел с ворот и забрал мяч

1" - Харви Барнс находился в оффсайде.

Судья дал стартовый свисток. Матч начался!

Начало матча в 14:30.

Стартовые составы:

Лестер: Шмайхэль - Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл, - Ндиди, - Перес, Тилеманс, Барнс, Мэддисон, - Варди

Тоттенхэм: Гассанига- Орье, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз, - Сиссоко, Уинкс, Ндомбеле, - Ламела, - Сон Хын Мин, Кейн

Первым матчем дня будет противостояние между чемпионом Англии 2016 года Лестером и Тоттенхэмом, который последние четыре сезона заканчивал в зоне Лиге чемпионов.

Предыдущий тур команды закончили в разном настроении. "Шпоры" не оставили шансов Кристал Пэлас, отгрузив в их ворота четыре безответных мяча, а Лестер несмотря на симпатичную игру все же уступил МЮ 1:0.

Матч обещает быть без компромиссным, ведь в последних пяти поединках не было ни одной ничьи, четыре раза викторию праздновали подопечные Почеттино и лишь раз Лестер.

Было это почти два года назад, 28 ноября 2017 года, благодаря голам Варди и Мареза Лестер по итогах первого тайма вел 2:0. Тоттенхэм во втором периоде матча взвинтил темп, но гол Кейна на 83 минуте - единственное, что получилось это сократить отставание, на 79 минуте забил Кейн.