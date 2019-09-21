Заря - Мариуполь: где смотреть матч 8-го тура УПЛ

Новости спорта:В рамках восьмого тура украинской Премьер лиги луганская Заря примет на своем поле Мариуполь.

Сегодня, 21 сентября, ожидается интересный поединок в рамках 8-го тура чемпионата Украины среди команд элитного дивизиона. Заря в Запорожье примет ФК Мариуполь. Матч пройдет на стадионе "Славутич-Арена".

Заря - Мариуполь

Суббота, 21 сентября. Начало матча - 17:00

Стадион: "Славутич - Арена", Запорожье. Прямая трансляция: канал "УНИАН". Главный арбитр - Балакин Николай.

Луганская Заря с нетерпение ждет поединка против Мариуполя, дабы вернуть "должок" за прошлый сезон. Напомним, в минувшем сезоне азовцы лишили луганчан четвертой позиции в УПЛ, обыграв Зарю в очном противостоянии в концовке чемпионата.

Заря в текущем сезоне не смогла пробиться в групповой раунд ЛЕ, уступив в квалификации турнира Эспаньолу и теперь сконцентрировала свои силы на внутренних соревнованиях. Команда Скрипника после 7 туров идет на 4-й позиции и в случае победы над Мариуполем может выйти даже на вторую строчку, смотря с каким счетом обыграть Мариуполь.

У гостей сегодняшнего поединка дела в текущем сезоне идут не самым лучшим образом. Команда Бабича расположилась на восьмой строчке в турнирке УПЛ. Это совсем не то место, на котором хотели бы видеть команду фанаты, учитывая результаты прошлых сезонов.

Бесспорный фаворит этого противостояния луганская Заря, но Мариуполь это команда, которая умеет удивлять. Получится ли подопечным Бабича удивить? Узнаем очень скоро.

Прямую трансляцию матча смотрите на канале "УНИАН" или на нашем сайте Телеграф Спорт. Начало поединка в 17:00 по киевскому времени.