Берлускони уверен в разгроме Милана 3:0

Новости спорта:Бывший владелец «россонери» взял под свою опеку клуб «Монца».

Экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони заявил, что его нынешний клуб «Монца», выступающий в Серии С, способен конкурировать с сегодняшним подбором исполнителей команды Марко Джампаоло. Слова функционера приводит Football Italia.

«Если в воскресенье мы победим «Лекко», то мы впервые в истории «Монцы» начнем сезон с пяти побед подряд.

Я говорил с нынешним президентом «Милана» и предложил организовать товарищеский матч. Мы выиграем 3:0, конечно! Любой, кто видел «Монцу» в последнее время, получил удовольствие от игры».

Период правления Берлускони в «Милане» считается самым успешным в истории клуба. За 30 лет правления, «красно-черные» 5 раз побеждали в Лиге чемпионов, 8 раз становились чемпионами Италии, собрав огромное количество трофеев на разных уровнях.

Легенда «Милана» Андрей Шевченко поддержал «россонери» перед игрой с «Интером».