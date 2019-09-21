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Берлускони уверен в разгроме Милана 3:0

Берлускони уверен в разгроме Милана 3:0
15:35 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Бывший владелец «россонери» взял под свою опеку клуб «Монца».

Экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони заявил, что его нынешний клуб «Монца», выступающий в Серии С, способен конкурировать с сегодняшним подбором исполнителей команды Марко Джампаоло. Слова функционера приводит Football Italia.

«Если в воскресенье мы победим «Лекко», то мы впервые в истории «Монцы» начнем сезон с пяти побед подряд.

Я говорил с нынешним президентом «Милана» и предложил организовать товарищеский матч. Мы выиграем 3:0, конечно! Любой, кто видел «Монцу» в последнее время, получил удовольствие от игры».

Период правления Берлускони в «Милане» считается самым успешным в истории клуба. За 30 лет правления, «красно-черные» 5 раз побеждали в Лиге чемпионов, 8 раз становились чемпионами Италии, собрав огромное количество трофеев на разных уровнях.

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ФК Интер (Милан), ФК Милан, Серия А, Сильвио Берлускони.
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