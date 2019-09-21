"Реал готов заменить Зидана на Моуриньо": экс-владелец "сливочных"

Новости спорта:Рамон Кальдерон прокомментировал конфликт Зинедина Зидана и президента Реала Флорентино Переса.

Бывший владелец «Реала» Рамон Кальдерон высказался о конфликте между нынешним президентом команды Флорентино Пересом и главным тренером Зинедином Зиданом.

«Отношения между Пересом и Зиданом очень напряженные. Президенту не понравилось отношение Зидана к Бэйлу и Хамесу, которым он сразу сообщил, что они должны покинуть команду как можно скорее. Теперь они игроки основного состава, так как в клубе нет альтернативы.

Эта не та команда, которую хотел получить Зидан. Он злится, потому что клуб ничего не сделал, чтобы приобрести Погба. Не был подписан никто из его списка на усиление полузащиты.

Ситуация очень сложная. Если в скором времени ничего не изменится, последует жесткое решение. Думаю, тогда Моуринью вернется в «Реал». У него были предложения из Китая и Франции, однако он не принял их, так как ожидает действий со стороны «Реала», — цитирует Кальдерона A Bola.

По информации испанских СМИ, два других кандидата на замену Зидана в «Реале» это экс-наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри и возглавляющий вторую команду «сливочных» Рауль Гонсалес.