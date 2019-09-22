В нужном месте в нужное время: Ибрагимович опять забил в МЛС (Видео)

Шведский нападающий Златан Ибрагимович провел очередной уверенный матч в американской лиге МЛС.
В рамках регулярного чемпионата "Лос-Анджелес Гэлакси" встречались с "Монреаль Импэкт". Ибрагимович в этом матче забил мяч, а также отдал результативную передачу. В итоге "Гэлакси" победили со счетом 2:1.
.@ibra_official opens the scoring for the #LAGalaxy! #LAvMTL pic.twitter.com/uIMYHSyYT1
— Major League Soccer (@MLS) September 22, 2019
Отметим, что на счету Златана Ибрагимовича уже 27 голов в 26-ти матчах. Лучшим бомбардиром МЛС является Карлос Вела, у которого 28 мячей.