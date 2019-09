В нужном месте в нужное время: Ибрагимович опять забил в МЛС (Видео)

Шведский нападающий Златан Ибрагимович провел очередной уверенный матч в американской лиге МЛС.

В рамках регулярного чемпионата "Лос-Анджелес Гэлакси" встречались с "Монреаль Импэкт". Ибрагимович в этом матче забил мяч, а также отдал результативную передачу. В итоге "Гэлакси" победили со счетом 2:1.

.@ibra_official opens the scoring for the #LAGalaxy! #LAvMTL pic.twitter.com/uIMYHSyYT1

— Major League Soccer (@MLS) September 22, 2019