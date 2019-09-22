Зинченко и Седан показали нежное фото в постели

Новости спорта:Зинченко пропустил последнюю игру Ман Сити, теперь понятна причина.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко пропустил игру с Уотфордом, чтобы отдохнуть.

Как игрок "отдыхает" он показал на следующее утро, опубликовав милое фото на своей странице в Instagram.

Украинский легионер показал фото со своей возлюбленной Владой Седан в постели, нежно ее обнимая.

Напомним, после победы в Лиге чемпионов над Шахтером 3:0, команда горожан повеселилась в чемпионате Англии. В 6-м туре Манчестер Сити принимал Уотфорд без украинца Александра Зинченко. Но это не помешало отгрузить аутсайдеру АПЛ 8 голов.