Рома обыграла Болонью благодаря голу Джеко на 94-й минуте (Видео)

Новости спорта:Вторая победа команды Фонсеки в Серии А.

В матче 4-го тура Серии А Рома на выезде обыграла Болонью со счетом 2:1.

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Рома вышла вперед. Александар Коларов идеальным ударом в девятку реализовал штрафной. Болонья отыгралась спустя пять минут. Никола Сансоне реализовал пенальти. В компенсированное время Эдин Джеко принес Роме победу.

Отметим, что в концовке встречи римляне остались в меньшинстве. Красную карточку получил Джанлука Манчини.

После этой победы Рома набрала 8 очков и поднялась на 4-е место в Серии А. Следующий матч команда Паулу Фонсеки проведет 25 сентября против Аталанты Руслана Малиновского.

Болонья с 7 пунктами занимает 5-ю позицию в чемпионате Италии. В следующем туре 25 сентября команда на выезде сыграет против Дженоа.