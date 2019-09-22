Челси - Ливерпуль: составы команд на матч 6-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы лондонского «Челси» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 22 сентября.
Начало матча — в 18:30.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Канте, Ковачич, Жоржиньо, Виллиан, Маунт, Абрахам.
Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Пулишич, Педро, Батшуайи.
«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.
Запасные: Келлехер, Гомес, Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Брустер, Шакири.
Матч «Челси» — «Ливерпуль» пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».