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Челси - Ливерпуль: составы команд на матч 6-го тура АПЛ

Челси - Ливерпуль: составы команд на матч 6-го тура АПЛ
18:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Виллиан и Канте против Фирмино и Саллаха - названы составы на матч 6-го тура.

Стали известны стартовые составы лондонского «Челси» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 22 сентября.

Начало матча — в 18:30.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Канте, Ковачич, Жоржиньо, Виллиан, Маунт, Абрахам.

Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Пулишич, Педро, Батшуайи.

«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Келлехер, Гомес, Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Брустер, Шакири.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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ФК Челси, ФК Ливерпуль, АПЛ, Чемпионат Англии.
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