Бензема настиг Месси по количеству голов за 2019 год

Новости спорта:Француз догнал Лионеля Месси в бомбардирской гонке 2019 года.

После ухода Криштиану Роналду в Ювентус на первый план стали выходить другие звезды сливочных. Карим Бензема набрал форму и продолжает штамповать победы Реала.

В центральном матче тура Примеры Севилья принимала Реал - единственный гол в матче на счету француза.

Этот гол стал 20-м в 2019 году, такое же количество у Лионеля Месси. К слову, аргентинец с Барселоной не сумели забить Гранаде и потерпели очередное поражение (2:0).

У лидеров бомбардирской гонки Киллиана Мбаппе (ПСЖ) и Роберта Левандовски (Бавария) - по 21 мячу.