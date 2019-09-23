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Бензема настиг Месси по количеству голов за 2019 год

Бензема настиг Месси по количеству голов за 2019 год
13:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Француз догнал Лионеля Месси в бомбардирской гонке 2019 года.

После ухода Криштиану Роналду в Ювентус на первый план стали выходить другие звезды сливочных. Карим Бензема набрал форму и продолжает штамповать победы Реала.

В центральном матче тура Примеры Севилья принимала Реал - единственный гол в матче на счету француза.

Этот гол стал 20-м в 2019 году, такое же количество у Лионеля Месси. К слову, аргентинец с Барселоной не сумели забить Гранаде и потерпели очередное поражение (2:0).

Даже Месси не помог: видеообзор матча Гранада - Барселона

У лидеров бомбардирской гонки Киллиана Мбаппе (ПСЖ) и Роберта Левандовски (Бавария) - по 21 мячу.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Карим Бензема, ФК Реал Мадрид.
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