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Зидан - о матче с Севильей: Реал провел 90 минут на очень высоком уровне

Зидан - о матче с Севильей: Реал провел 90 минут на очень высоком уровне
16:23 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский специалист Зинедин Зидан прокомментировал матч Реала против Севильи в чемпионате Испании.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился своим мнением касательно минимальной выездной победы "сливочных" над "Севильей".

"Севилья" - "Реал" 0:1

Голы: Бензема, 64 (0:1)

"Севилья": Вацлик; Каррису (Нолито, 81); Регилон; Диего Карлос; Банега; Васкес (Торрес О., 52); Хордан Х. (Эрнандес Х., 69); Навас Х.; Фернандо Р.; Окампос; Люк де Йонг

"Реал": Куртуа; Варан; Карвахаль; Рамос С.; Менди Ф.; Каземиро; Кроос; Азар Э. (Васкес Лу., 90); Бэйл; Бензема; Родригес Х. (Вальверде Ф., 76)

Предупреждения: Банега, 26; Хордан Х., 53 - Карвахаль, 20; Рамос С., 62

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- Я счастлив. Наша игра вызывала немало вопросов, но "Реал" провёл 90 минут на очень высоком уровне. Поздравляю всех игроков нашей команды. Это общая победа.

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С точки зрения тактики провели качественный матч. В игре чувствовался характер. Футболисты бились на поле друг за друга и отдали все силы ради положительного результата. Успешная игра в обороне стала ключевым моментом, который позволил нам обыграть "Севилью", - констатировал Зидан в интервью испанским медиа.

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ФК Реал, Футбол, ФК Севилья, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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