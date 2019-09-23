Ракитич оказался вне заявки Барселона на матч с Вильярреалом

"Барселона" на своём официальном сайте объявила заявку на матч 6-го тура испанской Примеры с "Вильярреалом", который состоится завтра, 24 сентября, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.
В список попал полузащитник Усман Дембеле, который восстановился после травмы полученной ещё в начале сезона. Хавбек Иван Ракитич участия в матче не примет.
вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето;
защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Хуниор Фирпо;
полузащитники: Серхио Бускетс, Артур Рамос, Усман Дембеле, Карлос Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль;
нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Ансу Фати.
Напомним, этими выходными в рамках пятого тура чемпионата Испании Барселона в гостях проиграла Гранаде 2:0.