Ракитич оказался вне заявки Барселона на матч с Вильярреалом

Новости спорта:Хорватский футболист Иван Ракитич не сможет принять участие в поединке Барселоны против Вилярреала в рамках Ла Лиги.

"Барселона" на своём официальном сайте объявила заявку на матч 6-го тура испанской Примеры с "Вильярреалом", который состоится завтра, 24 сентября, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

В список попал полузащитник Усман Дембеле, который восстановился после травмы полученной ещё в начале сезона. Хавбек Иван Ракитич участия в матче не примет.

вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето;

защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Хуниор Фирпо;

полузащитники: Серхио Бускетс, Артур Рамос, Усман Дембеле, Карлос Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль;

нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Ансу Фати.

Напомним, этими выходными в рамках пятого тура чемпионата Испании Барселона в гостях проиграла Гранаде 2:0.