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Ван Дейк - о награде The Best: Может быть, настало время выиграть защитнику

Ван Дейк - о награде The Best: Может быть, настало время выиграть защитнику
20:49 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лидер Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал свое отношение к индивидуальным наградам.

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк настаивает на том, что любые индивидуальные награды не испортят его. Как известно, Ван Дейк был награжден титулом "Игрок года УЕФА" в конце прошлого месяца, опередив Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Не нужно меня сравнивать как футболиста с Месси или Роналду, - цитирует ван Дейка английская пресса.

Мне особенно приятно, что оценили игру защитника. На нас смотрят иначе. И за всю грязную работу, которая была проделана, получено вознаграждение.

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Все это благодаря ребятам из "Ливерпуля". Вы действительно можете что-то выиграть, если добьетесь успеха вместе. Я это заслужил? Я думаю, что у нас был фантастический год. Это просто прекрасно. Защитник не часто выигрывает призы. Фабио Каннаваро был последним в 2006 году. Может быть, настало время".

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ливерпуль, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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