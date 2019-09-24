Миколенко пропустит следующий матч Динамо: названа причина

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13:00 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья футболистов киевской команды.

Главный врач киевского «Динамо» Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья футболистов киевской команды.

«Все ребята, кроме Бурды, практически здоровы. Есть мелкие ушибы, на которые даже не стоит обращать внимание. Единственное исключение — не поедет на матч в Мариуполь Виталий Миколенко, ему дадут отдохнуть.

Все в строю кроме Кадири, у которого, напомню, мышечная травма. Еще две недели он будет лечится, после чего начнется физическая реабилитация», — рассказал Миронов.

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Пропущенный матч 4-го тура УПЛ «Мариуполь» — «Динамо» состоится в среду, 25-го сентября, в 17:00.

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Леонид Миронов, Футбол, Новости футбола, Виталий Миколенко.
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