Миколенко пропустит следующий матч Динамо: названа причина

Новости спорта:Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья футболистов киевской команды.

Главный врач киевского «Динамо» Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья футболистов киевской команды.

«Все ребята, кроме Бурды, практически здоровы. Есть мелкие ушибы, на которые даже не стоит обращать внимание. Единственное исключение — не поедет на матч в Мариуполь Виталий Миколенко, ему дадут отдохнуть.

Все в строю кроме Кадири, у которого, напомню, мышечная травма. Еще две недели он будет лечится, после чего начнется физическая реабилитация», — рассказал Миронов.

Пропущенный матч 4-го тура УПЛ «Мариуполь» — «Динамо» состоится в среду, 25-го сентября, в 17:00.