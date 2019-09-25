Экс-звезда Челси: Играть с Шевченко в команде - это привилегия

Новости спорта:Ганский центральный полузащитник Майкл Эссьен поделился своим мнением об игре с Андреем Шевченко в одной команде.

Бывший полузащитник «Челси» Майкл Эссьен рассказал о своем бывшем одноклубнике Андрее Шевченко.

— Когда Шевченко перешел в «Челси», все его знали. Если ты любишь футбол, то ты непременно знаешь, кто это. Он сделал себе большое имя в «Милане». Это привилегия — играть рядом с таким футболистом, к тому же хорошим человеком.

— Была информация, что его не очень хорошо восприняли, так как это больше был трансфер Абрамовича, а не Моуринью.

— Я не поверил в эти разговоры. Даже если бы Абрамович лично провел этот переход, то Жозе должен был тренировать игрока. Тренер не может говорить футболисту «нет» в такой ситуации. Но я не верю, что люди говорят об этом. Когда Андрей перешел в «Челси», он делал то, что от него и ждали. Шевченко — сильный нападающий, как и Дрогба. Каждый раз, когда он получал шанс, то работал на полную.

— Игровая схема «Челси» 4-3-3 была изменена под Шевченко на 4-2-2. Это сильно повлияло на команду?

— Мы профи, должны быть готовы играть по любой тактической формации. Да, мы начали играть в два нападающих, это должно было помочь команде. С Андреем мы друзья. У меня есть его номер, а у него — мой. Время от времени мы видимся в ложе стадиона «Челси». Знаю, что он сейчас тренирует сборную Украины.

— Почему ты считаешь, что у него не сложилась карьера в «Челси»? Все дело в травмах?

— Не знаю. Иногда ты меняешь обстановку и чувствуешь себя по-другому. Я не считаю, что он был неуспешным в «Челси». Он выполнял свою работу. Шевченко — сильный игрок, это было усилением команды. В отдельных матчах он помог. Хорошо помню его гол «Валенсии» в ЛЧ.

— Были ли натянутые отношения между Моуринью и Шевченко?

— Как по мне, то я не видел никаких проблем между ними в течение тренировок или матчей. Возможно, были какие-то другие разговоры, но мне об этом неизвестно, — сказал Эссьен.

Шевченко играл за «Челси» в 2006-2009 годах.