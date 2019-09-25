Скачать
Среда, 25.09.2019
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте

Экс-звезда Челси: Играть с Шевченко в команде - это привилегия

Экс-звезда Челси: Играть с Шевченко в команде - это привилегия
02:31 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Ганский центральный полузащитник Майкл Эссьен поделился своим мнением об игре с Андреем Шевченко в одной команде.

Бывший полузащитник «Челси» Майкл Эссьен рассказал о своем бывшем одноклубнике Андрее Шевченко.

— Когда Шевченко перешел в «Челси», все его знали. Если ты любишь футбол, то ты непременно знаешь, кто это. Он сделал себе большое имя в «Милане». Это привилегия — играть рядом с таким футболистом, к тому же хорошим человеком.

— Была информация, что его не очень хорошо восприняли, так как это больше был трансфер Абрамовича, а не Моуринью.

— Я не поверил в эти разговоры. Даже если бы Абрамович лично провел этот переход, то Жозе должен был тренировать игрока. Тренер не может говорить футболисту «нет» в такой ситуации. Но я не верю, что люди говорят об этом. Когда Андрей перешел в «Челси», он делал то, что от него и ждали. Шевченко — сильный нападающий, как и Дрогба. Каждый раз, когда он получал шанс, то работал на полную.

Реал намерен будущим летом подписать одного из лучших футболистов планеты

— Игровая схема «Челси» 4-3-3 была изменена под Шевченко на 4-2-2. Это сильно повлияло на команду?

— Мы профи, должны быть готовы играть по любой тактической формации. Да, мы начали играть в два нападающих, это должно было помочь команде. С Андреем мы друзья. У меня есть его номер, а у него — мой. Время от времени мы видимся в ложе стадиона «Челси». Знаю, что он сейчас тренирует сборную Украины.

Барселона - Вильярреал: анонс и прогноз на матч 6-го тура Примеры

— Почему ты считаешь, что у него не сложилась карьера в «Челси»? Все дело в травмах?

— Не знаю. Иногда ты меняешь обстановку и чувствуешь себя по-другому. Я не считаю, что он был неуспешным в «Челси». Он выполнял свою работу. Шевченко — сильный игрок, это было усилением команды. В отдельных матчах он помог. Хорошо помню его гол «Валенсии» в ЛЧ.

— Были ли натянутые отношения между Моуринью и Шевченко?

— Как по мне, то я не видел никаких проблем между ними в течение тренировок или матчей. Возможно, были какие-то другие разговоры, но мне об этом неизвестно, — сказал Эссьен.

Шевченко играл за «Челси» в 2006-2009 годах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, ФК Милан, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Майкл Эссьен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Владимир Кличко: Я провожу тренировки и вру себе, что собираюсь вернуться
02 Несенюк жестко раскритиковал Свитолину и Ястремскую за заявку на "Кубок Кремля"
03 Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
04 Гвардиола станет главным тренером Ювентуса
05 Экс-наставник Реала: Для меня Месси лучший в мире
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь