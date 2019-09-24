Капитан сборной Нидерландов рассказал, что находился в шаге от смерти

Новости спорта:Один из лучших защитников в современном футболе Вирджил ван Дейк рассказал, как в свое время мог умереть от тяжелой болезни.

В возрасте 21 года Вирджил имел аппендицит, перитонит, а также инфекцию почек. Такой "коктейль, как правило, заканчивается смертельным исходом.

"В то время я видел только трубки, торчащие из моего тела. Я был совершенно разбит и ничего не мог сделать. В голове я продумывал худший сценарий.

Если бы я умер, то часть моих денег отошла бы матери. Конечно, никто не хотел об этом думать, но нужно было составить завещание, потому что все могло кончиться очень плохо", – сказал ван Дейк в интервью FourFourTwо.

В текущем сезоне ван Дейк провел 6 матчей и уже успел отметиться голом.