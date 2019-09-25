FIFA The Best-2019: капитан сборной Никарагуа обвинил ФИФА в фальсификации голосов

Новости спорта:Хуан Баррера прокомментировал голосование за лучшего футболиста мира по версии Международной федерация футбола (ФИФА).

Капитан национальной сборной Никарагуа Хуан Баррера прокомментировал итоги голосования за лучшего лучшего футболиста по версии ФИФА. По словам футболиста, в ФИФА исказили результаты его голосования.

После объявления результатов в Сети появились официальные отчеты, в которых Хуан Баррера на первое место поставил Лионеля Месси. Однако, никарагуанский футболист опроверг эту информацию, отметив, что не участвовал в голосовании.

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019

"Не голосуйте за награды FIFA Awards. Вся информация о результатах моего голосования является ложной, спасибо", - говорится в сообщении полузащитника в одной из соцсетей.

Напомним, ранее в ФИФА на торжественной церемонии в Милане определили лучшего футболиста мира. Награду завоевал аргентинец Лионель Месси.