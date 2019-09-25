FIFA The Best-2019: капитан сборной Никарагуа обвинил ФИФА в фальсификации голосов

Капитан национальной сборной Никарагуа Хуан Баррера прокомментировал итоги голосования за лучшего лучшего футболиста по версии ФИФА. По словам футболиста, в ФИФА исказили результаты его голосования.
После объявления результатов в Сети появились официальные отчеты, в которых Хуан Баррера на первое место поставил Лионеля Месси. Однако, никарагуанский футболист опроверг эту информацию, отметив, что не участвовал в голосовании.
No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias.
— Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019
"Не голосуйте за награды FIFA Awards. Вся информация о результатах моего голосования является ложной, спасибо", - говорится в сообщении полузащитника в одной из соцсетей.
Напомним, ранее в ФИФА на торжественной церемонии в Милане определили лучшего футболиста мира. Награду завоевал аргентинец Лионель Месси.