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FIFA The Best-2019: капитан сборной Никарагуа обвинил ФИФА в фальсификации голосов

FIFA The Best-2019: капитан сборной Никарагуа обвинил ФИФА в фальсификации голосов
21:00 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Хуан Баррера прокомментировал голосование за лучшего футболиста мира по версии Международной федерация футбола (ФИФА).

Капитан национальной сборной Никарагуа Хуан Баррера прокомментировал итоги голосования за лучшего лучшего футболиста по версии ФИФА. По словам футболиста, в ФИФА исказили результаты его голосования. 

После объявления результатов в Сети появились официальные отчеты, в которых Хуан Баррера на первое место поставил Лионеля Месси. Однако, никарагуанский футболист опроверг эту информацию, отметив, что не участвовал в голосовании.

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"Не голосуйте за награды FIFA Awards. Вся информация о результатах моего голосования является ложной, спасибо", - говорится в сообщении полузащитника в одной из соцсетей. 

Напомним, ранее в ФИФА на торжественной церемонии в Милане определили лучшего футболиста мира. Награду завоевал аргентинец Лионель Месси.

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ФИФА, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Хуан Баррера, FIFA The Best-2019.
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