Поворознюк назвал главную цель Ингульца

Новости спорта:Команда из Петрово во второй раз выбила Карпаты из Кубка Украины.

Президент Ингульца Александр Поворознюк прокомментировал победу своей команды над львовскими Карпатами в Кубке Украины.

Функционер эмоционально отреагировал на успех Ингульца и заявил о намерениях выйти в украинскую Премьер-лигу.

"Слов нет, одни эмоции. Просто эмоции, вторым составом выиграли. Подтвердили то, что я говорил. У нас нет основного и второго состава. Есть коллектив – Ингулец, который завтра будет "колупашить" всю украинскую Премьер-лигу. Вспомните мои слова", – сказал Поворознюк в программе Футбол NEWS на ТК Футбол 1.

Вашему вниманию результаты всех матчей третьего предварительного раунда Кубка Украины.