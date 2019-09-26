Шахтер - Ворскла: анонс и прогноз на матч 9-го тура УПЛ

Новости спорта:В поединке девятого тура чемпионата Украины по футболу Шахтер в Харькове сыграет против полтавской Ворсклы.

В пятницу, 27 сентября, стартует донецкий Шахтер в рамках девятого тура чемпионата Украины сыграет против полтавской Ворсклы. Поединок пройдет в Харькове, на стадионе ОСК "Металлист".

Чемпионат Украины. Премьер лига - 9 тур

Шахтер -:- Ворскла

Пятница, 27 сентября. Начало матча - 19:00

Стадион: ОСК "Металлист", Харьков. Прямая трансляция: канал "Футбол 1". Главный арбитр - Арановский Евген.

Противостояние Ворсклы и Шахтера откроет программу 9-го тура украинской Премьер лиги. В этом матче явным фаворитом считается донецкий Шахтер, что вполне логично и предсказуемо. Донецкий клуб выиграл все 8 из 8 стартовых матче нового сезона УПЛ, в то время как Ворскла крайне неудачно начала этот сезон и сейчас располагается на 10 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе лишь 7 очков.

В прошлом туре Ворскла сыграла крайне неудачно, безвольно проиграв киевскому Динамо на своем поле 0:5. Соответственно в матче с Шахтером полтавчане настроены реабилитироваться и дать бой, даже несмотря на то, что поединок пройдет на выезде. Сделать это буде очень тяжело, учитывая сумасшедшую форму и преимущество в классе "горняков".

Ворскле крайне важно будет не пропустить быстрый гол в игре в Харькове, иначе они рискуют вместо реабилитации за прошлый тур, получить еще один разгром. Команда Косовского будет играть в этом матче от обороны, это очевидно и рассчитывать на победу им будет сложно. Если удастся сдержать стартовый натиск хозяев поля, то полтавчане смогут надеяться побороться хотя бы за одно очко в этом противостоянии, но это маловероятный исход.

Команда Каштру продемонстрировала в этом сезоне неоднократно, что умеет взламывать оборону соперников по чемпионату Украины, поэтому наиболее вероятным исходом этого матча будет победа Шахтера с преимуществом более двух голов.

Букмекеры мало верят в то, что Ворскла сможет стать первой командой, которая остановит Шахтер в этом сезоне. Средний коэффициент на ничью 7,90, а на победу подопечных Косовского коэффициент и вовсе 18! Конечно в футболе всякое случается, но увидеть чудо в этом матче зрителям удастся вряд-ли. Коэффициент на победу "горняков" в игре с Ворсклой всего лишь 1,10.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Шахтер - Ворскла 3:0

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов - Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат - Степаненко, Маркос Антонио, Марлос - Тайсон, Тете, Дентиньо

Ворскла: Ткаченко - Кане, Баенко, Чеснаков, Пердута - Габелок, Скляр, Луизао, Артур, Ребенок - Коломоец

В прямом эфире поединок Шахтера и Ворсклы можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция этого противостояния будет доступна на сайте Телеграф Спорт. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.