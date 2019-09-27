Моуриньо стал амбассадором букмекерской компании

Новости спорта:Португалец берется за все, кроме тренерской работы.

Жозе Моуриньо пока не спешит возвращаться к работе тренером и стал амбассадором ирландских букмекеров Paddy Power, сообщили в твиттере компании.

Совсем недавно появились слухи и возможном возвращении португальца в Реал, но сам Моуриньо их опроверг, заявив, что «у них уже есть тренер».

Сейчас Жозе работает экспертом на Sky Sports. Напомним, что португалец остается без тренерской работы с декабря прошлого года после увольнения из Манчестер Юнайтед.

56-летний коуч также возглавлял Бенфику, Лейрию, Порту, Челси и Интер. Дважды становился триумфатором ЛЧ с Порту и Интером.

Ранее Paddy Power совместно с клубом Чемпионшипа Хаддерсфилдом анонсировали ненастоящую форму клуба с огромным принтом компании. Позже, когда им пригрозили штрафом, клуб все же признался в рекламе букмекеров.