Лидер Лугано получил травму накануне матча с Динамо в ЛЕ

Новости спорта:Карлос Жуниор серьезно травмировал колено в матче чемпионата Швейцарии.

Нападающий Лугано Карлос Жуниор серьезно травмировал колено в матче чемпионата Швейцарии против Серветта, сообщает dynamo.kiev.ua. Отмечается, что форвард получил повреждение коллатеральной связки колена, есть подозрения на ее разрыв.

Вчера Лугано сыграл вничью с Серветтом (0:0) и прервал 4-матчевую серию из поражений в чемпионате.

В воскресенье Лугано сыграет против Ксамакса.

В следующий четверг, 3 октября, Лугано примет Динамо в матче второго тура группового раунда Лиги Европы. В первом матче швейцарцы проиграли Копенгагену в Дании (0:1).