Звезда Ювентуса размышляет над переходом в легендарный клуб из Аргентины

Новости спорта:Аргентинский форвард туринского Ювентуса Гонсало Игуаин может продолжить игровую карьеру на родине после окончания контракта с "бьянконери".

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин заверил, что открыт ко всем вариантам, в том числе – к возвращению в Ривер Плейт.

"У меня осталось два года по контракту с Ювентусом. Я никогда не закрываю дверь ни перед чем", — заявил Игуаин Fox Sports.

"В Ривере есть великий тренер и несколько моих товарищей по команде, к которым я отношусь очень хорошо. Со мной также всегда хорошо обращались в этом клубе. Но прямо сейчас я думаю о настоящем и наслаждаюсь итальянским футболом".

Игуаин стал игроком первой команды Ривер Плейта в 2005 году, а в 2007 перебрался в Реал.

В нынешнем сезоне Гонсало сыграл во всех пяти матчах Серии А за Ювентус и забил один гол.

Не исключено, что Игуаин задержится в Турине дольше — Ювентус настроен продлить с ним контракт.

Ювентус отстает на два очка от лидирующего Интера. Следующую игру "бьянконери" проведут против СПАЛа 28 сентября.