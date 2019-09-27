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Барселона намерена приобрести лидера Наполи

Барселона намерена приобрести лидера Наполи
14:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский хавбек Наполи Фабиан Руис может пополнить ряды каталонской Барселоны.

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может по окончании нынешнего сезона вернуться на родину в Испанию.

Как сообщает Mundo Deportivo, 23-летний футболист стал целью «Барселоны» на следующее летнее трансферное окно. После продолжительного наблюдения за развитием Руиса руководство каталонского клуба посчитало, что он идеально подходит к игровой модели команды, и приняло решение приобрести его летом 2020 года.

Руис является воспитанником «Бетиса», цвета которого защищал с 2014 по 2018 год. Затем хавбека в летнее межсезонье приобрёл «Наполи». Сумма трансфера составила € 30 млн.

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В нынешнем сезоне Фабиан принял участие в 4 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 1 голом и получил 2 жёлтые карточки. В предыдущем розыгрыше первенства полузащитник записал на свой счёт 5 мячей и 4 голевые передачи в 27 встречах.

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ФК Барселона, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Фабиан Руис.
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