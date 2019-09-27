Скачать
Пятница, 27.09.2019
КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной
Фьюри откровенно рассказал о депрессии из-за боя с Кличко
Фьюри откровенно рассказал о депрессии из-за боя с Кличко
Состав молодежной сборной Украины на матч отбора на Евро-2021 с Румынией
Состав молодежной сборной Украины на матч отбора на Евро-2021 с Румынией
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября

Феерический камбэк "оружейников" - в обзоре матча Эйбар - Севилья (Видео)

Феерический камбэк "оружейников" - в обзоре матча Эйбар - Севилья (Видео)
14:40 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Севилья не смогла победить Эйбар в гостевом матче шестого тура Примеры, несмотря на то, что уверенно выигрывала по ходу матча.

В поединке шестого тура чемпионата Испании по футболу Севилья встречалась с Эйбаром. Матч проходил на стадионе "Ипуруа".

Эйбар — Севилья 3:2

Голы: Орельяна, 65 (пен), Леон, 77, Коте, 82 — Окампос, 11, Торрес, 33.

Эйбар: Дмитрович — Арбилья, Оливейра, Рамис (Де Бласис, 46), Коте — Экспозито, Диоп — Леон (Альварес, 88), Орельяна, Инуи (Эскаланте, 32) — Кике.

Севилья: Вацлик — Навас, Карлос, Каррисо (Кунде, 61), Эскудеро — Хордан (Гудель, 68), Фернандо, Банега — Окампос, Эль-Хаддади, Торрес (Посо, 79).

Предупреждения: Арбилья, Экспозито, Оливейра — Эскудеро, Гудель, Карлос.

Севилья на правах фаворита ударно начала поединок и уже на 11-й минуте открыла счет в игре, гол на свой счет записал Окампос, который сумел избежать офсайда и реализовал выход один на один с вратарем. Уже на 33-й минуте Севилья удвоила свое преимущество благодаря голу Торрес, который замкнул передачу с фланга того же Окампоса. Казалось бы все шло к победе гостей, но во втором тайме игра перевернулась с ног на голову. 

Торино в невероятном матче вырвало победу у Милана в Серии А (Фото, Видео)

Сначала Орельяна на 65-й минуте игры, реализовав пенальти сократил счет в матче до минимального. Затем Леон на 77-й минуте игры сравнял счет, воспользовавшись нерасторопностью защитника и вратаря гостей, Педро отправил мяч в пустые ворота. А на 82-й минуте поединка Эйбар и вовсе повел в счете, благодаря идеальному удару Кике со штрафного. Больше голов в матче соперники не забивали.

Одноклубник Малиновского стал целью Манчестер Юнайтед

Как итог, Севилья упустила прекрасную возможность набрать три очка и вместо того, чтобы выйти на вторую строчку в турнирной таблице Примеры, андалусская команда опустилась на седьмую и осталась с 10 очками в активе. В свою очередь Эйбар благодаря победе над Севильей сумел покинуть зону вылета. Эта победа стала первой для команды в текущем сезоне первенства Испании по футболу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, ФК Эйбар, Эйбар - Севилья, Эйбар - Севилья видео голов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футбол. Расписание матчей пятницы, 27 сентября
02 Фонсека сделал прогноз на поединок Аталанта - Шахтер
03 Шел и падал: пьяный судья в Чехии рассмешил болельщиков (Видео)
04 Экс-тренер сборной Украины: У киевского Динамо отсутствует "мозг"
05 Атлетико - Реал Мадрид: прогноз на центральный матч 7-тура Примеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь