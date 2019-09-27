Феерический камбэк "оружейников" - в обзоре матча Эйбар - Севилья (Видео)

Новости спорта:Севилья не смогла победить Эйбар в гостевом матче шестого тура Примеры, несмотря на то, что уверенно выигрывала по ходу матча.

В поединке шестого тура чемпионата Испании по футболу Севилья встречалась с Эйбаром. Матч проходил на стадионе "Ипуруа".

Эйбар — Севилья 3:2

Голы: Орельяна, 65 (пен), Леон, 77, Коте, 82 — Окампос, 11, Торрес, 33.

Эйбар: Дмитрович — Арбилья, Оливейра, Рамис (Де Бласис, 46), Коте — Экспозито, Диоп — Леон (Альварес, 88), Орельяна, Инуи (Эскаланте, 32) — Кике.

Севилья: Вацлик — Навас, Карлос, Каррисо (Кунде, 61), Эскудеро — Хордан (Гудель, 68), Фернандо, Банега — Окампос, Эль-Хаддади, Торрес (Посо, 79).

Предупреждения: Арбилья, Экспозито, Оливейра — Эскудеро, Гудель, Карлос.

Севилья на правах фаворита ударно начала поединок и уже на 11-й минуте открыла счет в игре, гол на свой счет записал Окампос, который сумел избежать офсайда и реализовал выход один на один с вратарем. Уже на 33-й минуте Севилья удвоила свое преимущество благодаря голу Торрес, который замкнул передачу с фланга того же Окампоса. Казалось бы все шло к победе гостей, но во втором тайме игра перевернулась с ног на голову.

Сначала Орельяна на 65-й минуте игры, реализовав пенальти сократил счет в матче до минимального. Затем Леон на 77-й минуте игры сравнял счет, воспользовавшись нерасторопностью защитника и вратаря гостей, Педро отправил мяч в пустые ворота. А на 82-й минуте поединка Эйбар и вовсе повел в счете, благодаря идеальному удару Кике со штрафного. Больше голов в матче соперники не забивали.

Как итог, Севилья упустила прекрасную возможность набрать три очка и вместо того, чтобы выйти на вторую строчку в турнирной таблице Примеры, андалусская команда опустилась на седьмую и осталась с 10 очками в активе. В свою очередь Эйбар благодаря победе над Севильей сумел покинуть зону вылета. Эта победа стала первой для команды в текущем сезоне первенства Испании по футболу.