Атлетико - Реал: где и когда смотреть мадридское дерби

В субботу на стадионе "Ванда Метрополитано" состоится супер поединок шестого тура чемпионата Испании по футболу. В мадридском дерби встретятся Атлетико и Реал.
Битва мадридских грандов запланирована на вечер - 22:00 по киевскому времени. Этот матч закроет субботнюю программу матчей 6-го тура испанской Примеры. Посмотреть матч в прямом эфире на ТВ можно будет на канале "Футбол 2".
Кроме того, следить за поединком Атлетико - Реал можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Ранее также сообщалось, что КОНМЕБОЛ пересмотрел дисквалификацию Месси в сборной Аргентины.