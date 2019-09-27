Атлетико - Реал: где и когда смотреть мадридское дерби

Новости спорта:В субботу в рамках шестого тура первенства Испании по футболу мадридский Реал сыграет против Атлетико.

В субботу на стадионе "Ванда Метрополитано" состоится супер поединок шестого тура чемпионата Испании по футболу. В мадридском дерби встретятся Атлетико и Реал.

Битва мадридских грандов запланирована на вечер - 22:00 по киевскому времени. Этот матч закроет субботнюю программу матчей 6-го тура испанской Примеры. Посмотреть матч в прямом эфире на ТВ можно будет на канале "Футбол 2".

Кроме того, следить за поединком Атлетико - Реал можно будет на сайте Телеграф Спорт, который проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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