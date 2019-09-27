Неймар в центре внимания: гранд АПЛ готовит рекордный в истории футбола трансфер

Новости спорта:Бразильский форвард Неймар может будущим летом сменить французский чемпионат на английский.

Руководство Челси планирует совершить рекордный трансфер в истории футбола, подписав нападающего ПСЖ Неймара. Об этом сообщает El Desmarque.

По информации источника, "синие" намерены купить бразильца за 300 миллионов евро. Кроме того, самому форварду боссы лондонского клуба готовы платить 42 млн в год. Это сделает Неймара самым высокооплачиваемым игроком мира.

Сообщается, что "синие" сделают соответствующее предложение парижанам следующим летом.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из каталонского клуба в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. В текущем сезоне 27-летний бразилец провел за ПСЖ 3 матча в Лиге 1, в которых забил 2 гола.

Минувшим летом Неймар хотел вернуться в Барселону, а те не против была принять его снова, но клубы так и не договорились о трансфере из-за высокой стоимости бразильца.