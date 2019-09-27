Клопп крайне лестно высказался в адрес Матипа

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп поделился своим мнением об игре Жоэля Матипа в стане Ливерпуля.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил игру защитника Жоэля Матипа, который перешёл в мерсисайдский клуб в качестве свободного агента.

"Жоэль всегда был выдающимся талантом. Он в 18 лет играл за "Шальке" в Бундеслиге. Это сложная лига, но он играл там. Мы говорим об очень сильной лиге, а он был выдающимся игроком.

Да, ему не хватало стабильности, такое бывает. Но он рос и развивался.

В мире огромных трансферных сумм приобретение такого игрока в качестве свободного агента — невероятный успех! Возможно, это один из лучших трансферов "Ливерпуля" за последние годы", — цитирует Клоппа Evening Standard.

Напомним, Матип подписал контракт с "Ливерпулем" летом 2016 года после того, как его соглашение с "Шальке-04" истекло. В последнее время 28-летний защитник стал игроком основного состава и хорошим партнёром Вирджила ван Дейка в обороне.