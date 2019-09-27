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Клопп крайне лестно высказался в адрес Матипа

Клопп крайне лестно высказался в адрес Матипа
16:54 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп поделился своим мнением об игре Жоэля Матипа в стане Ливерпуля.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил игру защитника Жоэля Матипа, который перешёл в мерсисайдский клуб в качестве свободного агента.

"Жоэль всегда был выдающимся талантом. Он в 18 лет играл за "Шальке" в Бундеслиге. Это сложная лига, но он играл там. Мы говорим об очень сильной лиге, а он был выдающимся игроком.

Да, ему не хватало стабильности, такое бывает. Но он рос и развивался.

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В мире огромных трансферных сумм приобретение такого игрока в качестве свободного агента — невероятный успех! Возможно, это один из лучших трансферов "Ливерпуля" за последние годы", — цитирует Клоппа Evening Standard.

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Напомним, Матип подписал контракт с "Ливерпулем" летом 2016 года после того, как его соглашение с "Шальке-04" истекло. В последнее время 28-летний защитник стал игроком основного состава и хорошим партнёром Вирджила ван Дейка в обороне.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола, Жоэль Матип.
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