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Экс-игрок Барселоны: Чувствую, что могу быть так же хорош, как Модрич
17:25 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хорватский полузащитник Ален Халилович поделился своим мнением об игре в чемпионате Нидерландов.

Ален Халилович был надеждой Хорватии в 2014 году, когда перешел из загребского Динамо в Барселону. Однако карьера у 23-летнего игрока пока складывается не очень удачно – нынешний сезон он проведет в аренде в Херенвене.

"Херенвен сделал все, чтобы подписать меня. Мне повезло", — заявил Ален Voetbal International.

"Это хороший выбор, чемпионат Нидерландов для меня подходит. Я хочу доказать, что могу быть лучшим в Эредивизи и одним из лучших в Европе".

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Это уже не первая аренда Алена из Милана – в прошлой кампании он находился в льежском Стандарде.

"В Милане были разочарованы тем, как Стандард относился ко мне. Я разговаривал с ними, они кое-что обещали, а на деле вышло совсем иначе. Это доставило мне проблемы. Но я чувствую, что могу быть так же хорош, как Модрич".

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Пока что хорват сыграл в двух матчах за Херенвен, проведя на поле суммарно 26 минут.

Также Ален выступал за хихонский Спортинг, Гамбург и Лас-Пальмас.

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Все по теме:

ФК Барселона, ФК Милан, Лука Модрич, Футбол, Новости футбола, ФК Херенвен, Ален Халилович.
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