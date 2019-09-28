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Динамо U-21 - Днепр U-21: видео онлайн-трансляция матча

Динамо U-21 - Днепр U-21: видео онлайн-трансляция матча
14:47 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Днепр-1

Новости спорта:Прямая видео трансляция матче 9-го тура молодежного чемпионата Украины по футболу Динамо U-21 - Днепр U-21.

В субботу, 28 сентября, состоится матч 9-го тура чемпионата U21, в котором "Динамо" примет днепровский "Днепр-1". Встреча пройдет на УТБ "Динамо" в Конча-Заспе, начало в 15:00.

Видео трансляция матча доступна ка Yotube-канале киевского Динамо:

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"Динамо" U21 (Киев)

Позиция в чемпионате: 3 место

Последние пять матчей в чемпионате: 4 победы, 1 поражение, разница мячей - 10:6

Последние матчи на своем поле: 1 победа, 1 поражение, разница мячей - 3:3.

5 самых стабильных игроков в текущем чемпионате: Даниил Сухоручко (7 матчей), Ярослав Надольский (7 матчей), Денис Янаков (7 матчей), Александр Сирота (6 матчей), Даниил Хондак (6 матчей).

Вратарь No.1 Владислав Кучерук (4 матча, пропустил 4 мяча).

Лучший бомбардир в чемпионате: Денис Янаков, Ярослав Надольский (по 3 мяча).

Дисквалифицированные: нет.

В шаге от дисквалификации: нет.

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"Днепр-1" U21 (Днепр)

Позиция в чемпионате: 9 место

Последние пять матчей в чемпионате: 3 ничьи, 2 поражения, разница мячей - 4:9

Последние матчи на выезде: 1 победа, 2 поражения, разница мячей - 3:7.

5 самых стабильных игроков в текущем чемпионате: Александр Беляев (7 матчей), Кирилл Зайков (7 матчей), Арамис Кузина (7 матчей), Сергей Заяц (7 матчей), Владислав Шинкаренко (6 матчей).

Вратарь No.1: Виктор Бабичин (6 матчей, пропустил 11 мячей).

Лучший бомбардир в чемпионате: Александр Беляев, Арамис Кузина (по 2 мяча).

Дисквалифицированные: нет.

В шаге от дисквалификации: Алексей Хижняк (3 предупреждение).

Лицом к лицу

"Днепр-1" - дебютант Премьер-лиги в нынешнем сезоне, поэтому молодежные составы этих команд еще не встречались. Предстоящий поединок будет первым.

Официальные лица матча

Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты арбитра - Александр Дашко (Киевская обл.), Максим Чос (Киев)

4-й арбитр - Владислав Дорош (Киев)

Судейский наблюдатель - Сергей Дзюба (Киев).

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Футбол, Видео, Новости футбола, ФК Динамо U-21, Динамо U-21 - Днепр U-21, ФК Днепр U-21.
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