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Покупка Милана: сын самого богатого человека Европы отреагировал на информацию

Покупка Милана: сын самого богатого человека Европы отреагировал на информацию
16:27 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Антуан Арно опроверг слухи о возможном приобретении своим отцом Милана.

Семейство Арно не намерено покупать Милан, хотя уважает клуб и его славную историю.

"Дорогие болельщики Милана! – написал в своем Инстаграм сын самого богатого человека Европы Бернара Арно — Антуан. – Я пишу это сообщение, чтобы положить конец слухам о том, что мое семейство или LVMH заинтересованы в приобретении Милана. Мы бесконечно уважаем ваш замечательный клуб и его историю, но не вели никакх переговоров с его представителями и не заинтересованы в такого рода инвестициях".

 
 
 
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Message to the Milan AC tifosi around the world, to clarify things. All the best to this wonderful club.

Публикация от Antoine Arnault (@antoinearnault)

Форвард Милана процитировал Андрея Шевченко

Ранее La Repubblica сообщила, что до конца 2019 года LVMH выкупит Милан у Elliott Management за 960 миллионов евро.

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ФК Милан, Серия А, Новости футбола, Антуан Арно.
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