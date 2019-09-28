Покупка Милана: сын самого богатого человека Европы отреагировал на информацию

Семейство Арно не намерено покупать Милан, хотя уважает клуб и его славную историю.
"Дорогие болельщики Милана! – написал в своем Инстаграм сын самого богатого человека Европы Бернара Арно — Антуан. – Я пишу это сообщение, чтобы положить конец слухам о том, что мое семейство или LVMH заинтересованы в приобретении Милана. Мы бесконечно уважаем ваш замечательный клуб и его историю, но не вели никакх переговоров с его представителями и не заинтересованы в такого рода инвестициях".
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Message to the Milan AC tifosi around the world, to clarify things. All the best to this wonderful club.
Ранее La Repubblica сообщила, что до конца 2019 года LVMH выкупит Милан у Elliott Management за 960 миллионов евро.