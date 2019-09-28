Покупка Милана: сын самого богатого человека Европы отреагировал на информацию

Новости спорта:Антуан Арно опроверг слухи о возможном приобретении своим отцом Милана.

Семейство Арно не намерено покупать Милан, хотя уважает клуб и его славную историю.

"Дорогие болельщики Милана! – написал в своем Инстаграм сын самого богатого человека Европы Бернара Арно — Антуан. – Я пишу это сообщение, чтобы положить конец слухам о том, что мое семейство или LVMH заинтересованы в приобретении Милана. Мы бесконечно уважаем ваш замечательный клуб и его историю, но не вели никакх переговоров с его представителями и не заинтересованы в такого рода инвестициях".

Ранее La Repubblica сообщила, что до конца 2019 года LVMH выкупит Милан у Elliott Management за 960 миллионов евро.