"Царь Востока": Милан поздравил Шевченко с днем рождения

Сегодня, 29 сентября, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отмечает свой 43-й день рождения.

Бывший клуб украинца "Милан" поздравил его с праздником на странице клуба в твиттере.

Напомним, Шевченко защищал цвета "россонери" с 1999 по 2006 год, после чего возвращался на "Сан-Сиро" на правах аренды в сезоне 2008/09.

Happy Birthday, @jksheva7!

What’s your favourite memory of the King in the East?



Buon compleanno, Andriy Shevchenko!

Qual è il vostro ricordo più bello del Re dell’Est? pic.twitter.com/gCtrBTzB4D