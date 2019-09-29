Вальядолид без Лунина бьет Эспаньол в гостях, Эйбар побеждает Сельту

Новости спорта:В поединке седьмого тура чемпионата Испании по футболу Вальядолид Андрея Лунина уверенно обыграл Эспаньол в гостях.

В седьмом туре Ла Лиги Вальядолид Андрея Лунина на выезде обыграл Эспаньол со счетом 2:0. Сам украинский вратарь снова провел весь матч на скамейке запасных.

Эспаньол – Вальядолид - 0:2

Голы: Мичел, 25 (с пенальти), Плано, 90+4

«Эспаньол»: Диего Лопес – Хави Лопес, Налдо, Кальеро, Вила (Ву Лей, 64) – Варгас (Пьятти, 74), Виктор Санчес, Рока, Педроса – Дардер (Давид Лопес, 69) – Кальери.

«Вальядолид»: Масип – Мойяно, Оливас, Карим (Хоакин Фернандес, 64), Начо Мартинес – Плано, Мичел, Диас, Тони Суарес (Порро, 75) – Рамирес (Унал, 60), Гвардиола.

Предупреждения: Виктор Санчес, Хави Лопес.

Удаление: Калеро, 65.

Автором первого гола стал полузащитник Вальядолида Мичел, реализовавший пенальти на 25-й минуте. В середине второго тайма Эспаньол остался в меньшинстве из-за удаления защитника Фернандо Калеро. В компенсированное время преимущество гостей увеличил нападающий Оскар Плано.

Вальядолид прервал серию без побед в чемпионате Испании, которая состояла из пяти матчей. В предыдущих турах команда Серхио Гонсалеса потерпела два поражения и трижды сыграла вничью. Эспаньол не выигрывает в Примере уже в течение трёх встреч подряд. Ранее каталонцы потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью.

Вальядолид, набрав 9 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, Эспаньол (5) — 18-е.

В другом поединке дня Эйбар принимал Сельту из Виго. Встреча состоялась в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Эйбар — Сельта 2:0

Голы: Экспозито, 47, Орельяна, 60

Эйбар: Дмитрович — Арбилья, Паулу Оливейра, Эскаланте, Анхель (Техера, 46) — Экспозито, Альварес — де Блазис, Орельяна (Леон, 73), Инуи — Кике (Шарлес, 77)

Сельта: Бланко — Мальо, Айду, Араухо, Оласа — Мендес (Фернандес, 86), Лоботка (Рафинья, 64), Йокушлу (Диоп, 68), Суарес — Аспас, Мина

Предупреждения: Арбилья, Орельяна — Оласа

Первый мяч забил полузащитник Эйбара Эдуардо Экспозито в начале второго тайма после передачи хавбека Пабло де Бласиса. Спустя 13 минут преимущество хозяев увеличил полузащитник Фабиан Орельяна, голевой пас отдал хавбек Такаси Инуи.

Беспроигрышная серия Эйбара в чемпионате Испании достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда Хосе Луиса Мендилибара одержала одну победу и один раз сыграла вничью. Сельта не выигрывает в Примере уже в течение пяти встреч кряду. Ранее клуб из Виго трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Эйбар, набрав 8 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице испанского первенства, Сельта (6) — 16-е.