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Алавес уверенно побеждает Мальорку в 7-м туре Примеры

Алавес уверенно побеждает Мальорку в 7-м туре Примеры
19:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Алавес одержал уверенную победу над Мальоркой в игре седьмого тура первенства Испании по футболу.

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Алавес» обыграл «Мальорку» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса». Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде. В качестве его ассистентов выступили Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон.

Алавес – Мальорка 2:0

Голы: Лукас Перес, 76 (с пенальти), Хоселу, 86.

Алавес: Сивера — Химо Наварро, Лагуардиа, Эли, Дуарте — Алеиш Видаль (Берк, 83), Вакасо, Пина, Риоха (Пере Понс, 88) — Гвидетти (Лукас Перес, 58), Хоселу.

Мальорка: Рейна — Састре, Вальент, Кампос, Гамес - Баба (Пратс, 77), Севилья — Лаго Джуниор (Аридай Кабрера, 77), Кубо, Фебас (Дани Родригес, 66) - Будимир.

Предупреждения: Вакасо, Химо Наварро — Лаго Джуниор, Севилья, Вальент.

Счёт был открыт на 76-й минуте. Автором забитого мяча стал Лукас Перес, который реализовал 11-метровый. Второй гол забил Хоселу с передачи Оливье Бёрка.

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Таким образом, клуб из Витории прервал 5-матчевую безвыигрышную серию.

«Алавес», набрав 8 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Мальорка» (4) — в зоне вылета, на 19-м месте в таблице.

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В 8-м туре «Алавес» на выезде сыграет с «Валенсией». Матч состоится 5 октября. «Мальорке» предстоит домашняя игра с «Эспаньолом» (6 октября).

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ФК Мальорка, Футбол, Чемпионат Испании, ФК Алавес, Новости футбола.
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