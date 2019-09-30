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Шевченко: Малиновский идеально подходит Аталанте Гаспарини

Шевченко: Малиновский идеально подходит Аталанте Гаспарини
07:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Андрей также считает, что Джан Пьеро Гасперини — очень хороший тренер.

Менеджер национальной команды Украины Андрей Шевченко высказался касательно игры хавбека Руслана Малиновского в Аталанте.

"Заплатив такие деньги, команда показала, что верит в игрока. Для «Аталанты» это был не маленький трансфер. Он будет играть в Лиге чемпионов.

Джан Пьеро Гасперини — очень хороший тренер со своим видением игры. У него очень тяжелые тренировки, много тактических заданий и прессинг по всему полю. Руслан идеально подходит под его тактику", - отметил тренер в Профутболе.

"Царь Востока": Милан поздравил Шевченко с днем рождения

Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить Милан.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Серия А, ФК Аталанта.
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