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Милевский - о Зинченко: Он еще вообще сынок

Милевский - о Зинченко: Он еще вообще сынок
15:21 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский поделился своим мнением о разнице между своим поколением и современными футболистами.

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отметил разницу между своим поколением и современными футболистами на примере Александра Зинченко.

Милевский сказал, что хочет еще раз побывать в лагере сборной Украины и пообщаться с ребятами.

Я вообще ребят хотел увидеть. Так как-то не удается... В принципе, кто там остался? Ярмола, наверное. Зина (Александр Зинченко, - ред) - еще вообще сынок. Судя по нашему новому поколению, ребят, на 10 лет младше, они вообще без авторитетов - они несколько другие люди, чем мы в том возрасте.

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Закинул Милевский новому поколению футболистов слишком открытую для общественности жизнь.

"Я ходил - голову вниз опустил, пообедал, поужинал или позавтракал, потренировался - и быстро в комнату, чтобы меня никто не увидел", - вспомнил Артем.

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Экс-нападающий "сине-желтых" отметил, что через пост с упоминанием Андрея Шевченко к нему звонил агент - спрашивал, что Артем имел в виду, мол, об этом весь Киев говорит.

"Я говорю: Успокойтесь, просто "притравил", посмеялся немного. Ничего серьезного я не имел в виду ...Бог с ним - не вызовут, то не вызовут ...Поэтому то, что пишут: "куда он собрался", "он пешком в футбол играет" ...Да играйте в свой футбол! Если меня не вызовут - я не разочаруюсь", - добавил Милевский.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Артем Милевский, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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