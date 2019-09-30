Клуб Ярмоленко потерял ключевого игрока на три месяца

Голкипер Вест Хэма Лукаш Фабиански может пропустить длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает издание The Guardian.
Польский вратарь травмировался в субботнем матче с Борнмутом (2:2), покинув поле в середине первого тайма. Медицинское обследование выявило у 34-летнего стража ворот повреждение бедра, а его восстановление может занять около трех месяцев.
В текущем сезоне Фабиански провел 7 поединков в составе Вест Хэма.
Напомним, гол Андрея Ярмоленко помог Вест Хэму сыграть вничью с Борнмутом.