Ювентус нацелился на трансфер восходящей звезды немецкого футбола

Новости спорта:Талантливый немецкий полузащитник Кай Хавертц может пополнить ряды туринского Ювентуса.

Игрок "Байера" Кай Хавертц заинтересовал не один топ-клуб. По информации издания Bild, "Ювентус" намерен приобрести полузащитника в летнее трансферное окно.

Леверкузенский клуб просит за своего вундеркинда не менее 90 миллионов евро. "Старая синьора" готова заплатить за игрока 100 миллионов евро, лишь бы переубедить "Байер" и самого 20-летнего немца перейти в ее стан.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют "Реал", "Барселона" и "Ливерпуль".

В текущем сезоне на счету Хавертца 2 гола и 1 результативная передача в 6 матчах Бундеслиги.