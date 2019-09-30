Дарио Срна - о матче Шахтера против Аталанты в ЛЧ

Новости спорта:Бывший игрок донецкого Шахтера Дарио Срна прокомментировал предстоящий матч "горняков" в Лиге чемпионов.

Тренер донецкого Шахтера Дарио Срна прокомментировал предстоящий матч против Аталанты в групповом этапе Лиги чемпионов. Специалиста цитирует Tuttomercatoweb.

"Аталанта имеет очень сильную атаку. У бергамцев отличный тренер и вполне хорошая команда. Мне импонирует форвард клуба Сапата.

Еще там выступают такие отличные футболисты как: Ильичич, Гомес, Малиновский. Я до сих пор не пойму, как Шахтер мог отпустить Малиновского в Бельгию", - сказал Срна.

Поединок Аталанта - Шахтер состоится 1-го октября в Италии. Начало матча - в 19:55.