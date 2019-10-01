Шевченко посетит матч Шахтера в Милане

Новости спорта:Во вторник, 1 октября, в Милане состоится матч Лиги чемпионов Аталанта - Шахтер.

Донецкий Шахтер сыграет второй матч группового раунда Лиги чемпионов на выезде в Италии. Аталанта не сможет принять горняков на своем стадионе в Бергамо, поэтому матч состоится на знаменитом Сан-Сиро в Милане.

Начало матча Аталанта - Милан в 19:55.

Этот матч посетит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который много лет выступал за Милан.

У шевченко запланированы встречи с бывшими одноклубниками - Бобаном и Мальдини, которые ныне занимают посты руководителя футбольного отдела и технического директора «россонери» соответственно.

La Gazzetta dello Sport

Итальянская пресса связывает этот визит с возможным предложением Шевченко возглавить Милан. Но пока официальной информации, подтверждающий этот факт, не поступало.

Напомним, на днях Милан проиграл Фиорентине - это третье к ряду поражение. Сейчас итальянский клуб возглавляет Марко Джампаоло.