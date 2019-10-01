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Капитан Тоттенхэма назвал главную цель "шпор" на Лигу чемпионов

Капитан Тоттенхэма назвал главную цель "шпор" на Лигу чемпионов
14:31 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бельгийский защитник лондонского Тоттенхэма Ян Вертонген прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против Баварии.

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген считает, что лондонцам по силам выдать ещё один сильный еврокубковый сезон.

- У нас превосходный состав, и мы будем вести борьбу за все трофеи в этом сезоне. Это наша цель, - цитирует бельгийца официальный сайт УЕФА.

Мы хотим побеждать в каждом матче, а ближайший из них - во вторник (против "Баварии" - прим.). Посмотрим, как пойдет.

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В прошлом году мы прибавили и дошли до финала Лиги чемпионов. В команду пришли новые футболисты, что позволяет нам оставаться свежими. Не вижу застоя. Наоборот, вижу в раздевалке много довольных лиц. Мы добрались до финала и хотим туда снова. Есть команды, которые являются фаворитами в большей степени, нежели мы, но мы знаем, на что способны.

В данный момент у нас отличное настроение. Мы одержали хорошую победу (над "Саутгемптоном" - прим.) в субботу. Мы были вдесятером, соперник сделал счет 1:1, но мы сплотились и бились друг за друга. Мы хотели показать, кто мы такие. Можете посмотреть на наши довольные лица после финального свистка.

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Ян Вертонген.
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