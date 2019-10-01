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Аталанта - Шахтер: составы команд на матч Лиги чемпионов

Аталанта - Шахтер: составы команд на матч Лиги чемпионов
18:55 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставники Аталанты и Шахтера определились со стартовыми составами на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграет против Аталанты. Поединок пройдет в Милане, на легендарном стадионе "Сан Сиро". 

Главные тренера обеих клубов приняли решения относительно стартовых составов на поединок. В целом обошлось без больших сюрпризов и команды сыграют в своих оптимальных составах.

Стартовые составы: 

Аталанта: Голлини — Толои, Масьелло, Паломино — Хатебур, Пашалич, Де Роон, Кастань — Иличич, Гомес — Сапата

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко — Коваленко, Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес

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В прямом эфире противостояние Аталанты и Шахтера можно посмотреть на телеканале Футбол 1. Стартовый свисток арбитр встречи даст в 20:00 по киевскому времени. 

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Кроме того, за ходом поединка Аталанты и Шахтера можно следить на сайте Телеграф Спорт, который проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию матча. 

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