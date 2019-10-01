Экс-игрок Ливерпуля: Азар станет звездой Реала

Новости спорта:Бельгийский голкипер Симон Миньоле поделился своим мнением об выступлениях Эдена Азара в Реале.

Экс-голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле, защищающий цвета бельгийского "Брюгге" поддержал напарников по сборной Бельгии Эдена Хазарда и Тибо Куртуа. В текущем сезоне Азар сыграл только в четырех играх во всех соревнованиях за "Реал".

"Азар - звезда мирового уровня, - цитирует Митньоле местная пресса. - Я знаю его уровень и то, как он может играть. Сейчас он в новой команде, и ему нужно время. Однако я уверен, что он добьется успеха и станет звездой мадридского "Реала".

Бельгийский вратарь также считает, что его соотечественник Тибо Куртуа также сможет добиться успеха с мадридским "Реалом".

"Последние недели для Куртуа были сложными, - продолжил Миньоле. - Особенно после игры Лиги чемпионов в Париже с "ПСЖ" (0:3), но он вернулся на свой уровень".